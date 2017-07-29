Туркменистан и США подписали соглашение об обмене налоговой информацией

Посол США в Туркменистане Аллан Мастард и министр финансов Туркменистана Гочмырат Мырадов подписали межправительственное соглашение о выполнении положений закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). Об этом сообщает американское посольство в туркменской столице.

В сообщении отмечается, что подписание соглашения подчеркивает рост международного сотрудничества, направленного на предотвращение уклонения от уплаты налогов с оффшорных счетов, и знаменует собой шаг вперед в создании более крепкой, стабильной и ответственной глобальной финансовой системы.

«Сегодняшнее подписание знаменует собой значительный шаг вперед в наших совместных усилиях в работе по борьбе с уклонением от уплаты налогов с оффшорных счетов – цель, взаимно выгодная для обеих наших стран. Работая вместе, чтобы выявлять, противодействовать и пресекать нарушения по уплате налогов путем повышения прозрачности и улучшения отчетности, мы можем помочь создать более прочную, стабильную и более подотчетную глобальную финансовую систему», – сказал посол Мастард.

Поощряя прозрачность и обмен информацией по финансовым счетам налогоплательщиков США в других юрисдикциях, в 2010 году Соединенные Штаты приняли закон FATCA для борьбы с уклонением от уплаты налогов по оффшорным счетам. В настоящее время США подписали межправительственные соглашения по выполнению положений FATCA более чем со 113 юрисдикциями.

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