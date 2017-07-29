Посольство Туркменистана в КНР провело брифинг по случаю 50 дней до старта V Азиатских игр

Посольство Туркменистана в КНР провело в Пекине брифинг по случаю 50 дней до старта V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Во встрече приняли участие журналисты ведущих СМИ Китая, сотрудники пресс-служб дипломатических миссий, аккредитованных в КНР, представители общественности и туркменские студенты, обучающиеся в китайских вузах.

Собравшиеся были подробно ознакомлены с ходом подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Было отмечено, что все объекты Олимпийского городка в Ашхабаде, где пройдут игры, готовы, и здесь уже был успешно проведен ряд тестовых соревнований.

Участники брифинга выразили уверенность, что спортсмены и гости туркменской столицы, в том числе из КНР, по достоинству оценят условия, которые созданы хозяевами проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

© TURKMENISTAN.RU, 2017