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28.07.17 09:20

В туркменском посольстве в Ташкенте состоялась презентация туристического потенциала Туркменистана

В посольстве Туркменистана в Узбекистане в преддверии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре этого года в Ашхабаде, состоялась презентация туристического потенциала страны. Во встрече приняли участие представители узбекских турфирм.

Как отметили представители туркменской стороны, Туркменистан ожидает, что эти игры привлекут повышенное внимание иностранных болельщиков и туристов, и готов принять их на самом высоком уровне.

Организаторы презентации особо отметили, что в Туркменистане приняты все подготовительные меры для обеспечения болельщикам комфортных условий посещения спортивных соревнований, а туристам – возможность посещения туркменских исторических и природных памятников.

 

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