В Ашхабаде прошли туркмено-иракские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между Туркменистаном и Республикой Ирак на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и сотрудничеству, была отмечена приверженность сторон взаимодействию в рамках международных организаций, борьбе с терроризмом и причинами его возникновения.

Стороны также обсудили вопросы политико-дипломатического взаимодействия между двумя странами и наметили направления дальнейшего их расширения. Иракская сторона выразила поддержку политике позитивного нейтралитета Туркменистана и высказала заинтересованность в развитии сотрудничества в рамках международных организаций, приоритетными из которых являются ООН и ОИС.

В ходе переговоров были обсуждены возможности развития торгово-экономического сотрудничества и установления прямых контактов между бизнесом двух стран. В числе направлений, представляющих взаимный интерес, стороны отметили энергетическую сферу и культурно-гуманитарную область.

© TURKMENISTAN.RU, 2017