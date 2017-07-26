Общественные организации Туркменистана получили новое офисное здание

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки по Ашхабаду осмотрел реконструированное административное здание общественных организаций Туркменистана, расположенное в центре столицы.

В строении разместились руководящие органы шести общественных организаций страны: Демократической партии, Аграрной партии, Национального центра профсоюзов, Союза женщин, Молодежной организации имени Махтумкули и Фонда мира Туркменистана.

Многофункциональный офисный комплекс располагает несколькими конференц-залами и большим залом заседаний на 500 мест, предназначенными для проведения конференций, форумов и других мероприятий.

В ходе ознакомления с новым офисом глава государства отметил важную роль общественных организаций в проведении демократических реформ в Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2017