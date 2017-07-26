Туркменистан готовится к субботнему велопробегу

В Туркменистане ведется подготовка к проведению 29 июля массового велопробега в честь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Так, в Ашхабаде в субботу с 7 часов утра до 19 часов вечера будет ограничено движение автотранспорта. Передвижение на всех дорогах туркменской столицы будет осуществляться только на велосипедах.

В акции примут участие руководители министерств и ведомств, представители дипломатического корпуса, международных организаций, работники правоохранительных органов страны, отраслей народнохозяйственного комплекса, студенты вузов и т. д.

Массовые велопробеги пройдут также по улицам всех пяти областных центров страны.

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