Президент Туркменистана пригласил президента Киргизии на церемонию открытия V Азиатских игр

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на церемонию открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в сентябре этого года в Ашхабаде.

В продолжение беседы президенты Туркменистана и Киргизии обсудили приоритетные вопросы развития межгосударственного диалога. Главы государств подтвердили наличие большого потенциала для наращивания плодотворных отношений по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере. В этой связи отмечалась целесообразность совместной проработки вопросов расширения номенклатуры взаимно поставляемых товаров и услуг, создания условий для налаживания диалога между представителями бизнес-кругов.

Стороны высказались за дальнейшее стимулирование научно-образовательных и культурных контактов, активное взаимодействие в области спорта и туризма. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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