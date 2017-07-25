Президент Туркменистана поздравил президента Узбекистана с 60-летием

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с 60-летним юбилеем. Туркменский лидер пожелал своему узбекскому коллеге крепкого здоровья и благополучия, а также больших успехов в деятельности на благо братского народа.

«Ваши огромный политический опыт и высокий профессионализм, многогранная государственная деятельность, опирающаяся на всемерную поддержку и уважение народа, являются первоосновой успешности проводимых в Узбекистане масштабных преобразований, дальновидных социально-экономических реформ, залогом новых достижений государства, снискавшего заслуженный авторитет со стороны мирового сообщества», – отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной проблематики, представляющим взаимный интерес.

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