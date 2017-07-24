На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 17 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 17 сделок на 2 миллионов 735 тысяч долларов США.

Так, предприниматели из США и ОАЭ закупили технический углерод и йод производства госконцерна «Туркменхимия», а коммерсанты из Турции приобрели техническую серу, произведенную госконцерном «Туркменгаз».

Также бизнесменам из России, ОАЭ, Турции, Афганистана и Армении были реализованы продовольственная пшеница, пряжа хлопчатобумажная, суровая ткань-фланель и отходы прядильного производства.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели продовольственную пшеницу на сумму 1 миллион 323 тысячи манатов.

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