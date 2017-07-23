В Ашхабаде прошли туркмено-израильские переговоры

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Государства Израиль, прибывшей в Туркменистан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Участники встречи выразили удовлетворение состоявшимся обменом мнениями о перспективах сотрудничества между Туркменистаном и Израилем, подчеркнув необходимость дальнейшей поддержки регулярных контактов на всех уровнях.

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