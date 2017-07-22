Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

22.07.17 09:42

Президент Туркменистана поздравил президента Индии с избранием на пост

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Рама Натха Ковинда в связи с его избранием на пост президента Республики Индия.

В своем послании глава государства, дав высокую оценку отношениям между двумя странами, выразил уверенность в дальнейшем наращивании и укреплении отношений в интересах обоих народов.

Президент Туркменистана адресовал президенту Республики Индия пожелания крепкого здоровья и счастья, а также прогресса и процветания дружественному индийскому народу.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru