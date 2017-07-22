Президент Туркменистана поздравил президента Индии с избранием на пост Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Рама Натха Ковинда в связи с его избранием на пост президента Республики Индия. В своем послании глава государства, дав высокую оценку отношениям между двумя странами, выразил уверенность в дальнейшем наращивании и укреплении отношений в интересах обоих народов. Президент Туркменистана адресовал президенту Республики Индия пожелания крепкого здоровья и счастья, а также прогресса и процветания дружественному индийскому народу. © TURKMENISTAN.RU, 2017