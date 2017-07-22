В Туркменистане открылась международная выставка «Здоровье-2017»

В Ашхабаде проходит международная выставка «Здоровье-2017», в рамках которой состоялась научная конференция, посвященная развитию системы здравоохранения Туркменистана. Форум, приуроченный к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности, собрал экспонентов из более чем 40 стран, а также профильных специалистов из 12 государств.

Свою продукцию на выставке демонстрируют 245 компаний из стран Европы, Америки и Азии. Это современная медицинская техника, фармацевтические средства и расходные материалы. В рамках форума были обсуждены актуальные проблемы современного здравоохранения и опыт работы системы медицины в Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2017