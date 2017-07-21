В штаб-квартире Исполкома СНГ прошла презентация Азиады-2017

В штаб-квартире Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в Минске состоялась презентация Азиады-2017.

Собравшимся был представлен подробный рассказ о ходе подготовки Туркменистана к проведению Азиады-2017, об уникальном Олимпийском городке с 30 объектами. Участникам встречи были представлены программа, символы, талисман и логотип V Азиатских игр.

Отметив, что грядущие Азиатские игры призваны объединить людей из разных стран, постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах Содружества Назаргулы Шагулыев пригласил всех присутствующих в солнечный и гостеприимный Туркменистан на V Азиатские игры, которые продемонстрируют всему миру гостеприимство и радушие туркменского народа.

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