В Туркменистане открылся новый медицинский центр

В городе Мары на юго-востоке Туркменистана накануне Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности состоялось открытие нового специализированного медицинского учреждения – госпиталя внутренних болезней.

Новая клиника на 205 мест располагает возможностями для оказания высококвалифицированной помощи пациентам, включая раннюю диагностику для выявления скрытых форм заболеваний, профилактику и лечение различных внутренних болезней. Госпиталь включает отделения хирургии, общей терапии, кардиологии, эндокринологии и неврологии.

На первом этаже расположен реанимационный центр, второй и третий этажи отведены для проведения восстановительной терапии, а на четвертом этаже находятся два хирургических отделения с тремя операционными кабинетами, оснащенными высокоточным эндоскопическим оборудованием

Для эффективного использования современного оборудования, установленного в госпитале, на предприятиях компаний-производителей были организованы специальные курсы, где туркменские медики прошли соответствующую подготовку.

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