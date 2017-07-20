Президент Азербайджана принял делегацию Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

В начале встречи глава туркменского внешнеполитического ведомства передал азербайджанскому президенту слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Он отметил, что туркменский лидер придает большое значение расширению связей с Азербайджаном в экономической, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях.

В ходе встречи президент Азербайджана и министр иностранных дел Туркменистана обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества. Стороны отметили, что нынешний высокий уровень взаимоотношений между странами, основанных на узах дружбы и полного взаимопонимания, имеет большое значение и с точки зрения расширения регионального партнерства.

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