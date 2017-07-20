В Баку состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции

В Баку состоялась четвертая встреча министров иностранных дел Азербайджана – Эльмара Мамедъярова, Туркменистана – Рашида Мередова и Турции – Мевлюта Чавушоглу. Главной целью встречи была подготовка к трехстороннему саммиту глав Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Руководители внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества между тремя странами, и определили приоритетные направления трехстороннего взаимодействия на долгосрочную перспективу. В числе приоритетных направлений партнерства были названы торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, транспорт и культурно-гуманитарная сфера.

Стороны также проанализировали ход выполнения трехсторонней рамочной программы сотрудничества на 2015-2017 годы, принятой в январе 2015 года в Ашхабаде. По итогам встречи было подписано совместное заявление министров иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции.

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