Нефтегазовая компания «Dragon Oil (Turkmenistan)» стала официальным партнером V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Как отметил генеральный директор компании Али Аль Джарван, компания рада сотрудничать с исполнительным комитетом игр «Азиада-2017», убеждена, что грядущие спортивные соревнования приумножат авторитет Туркменистана на международной арене, и гордится тем, что компания поддерживает страну в таких замечательных инициативах.

Компания «Dragon Oil (Turkmenistan)» является надежным партнером Туркменистана в области добычи нефти и газа на туркменском шельфе Каспийского моря. Компания добыла в этом году с морских платформ на договорной территории «Челекен» около одного миллиона тонн нефти.

На сегодняшний день компания вложила в разработку морских месторождений в Туркменистане порядка 6 миллиардов долларов США. Только в этом году в производство инвестировано более 150 миллионов долларов.

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