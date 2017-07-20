В столице Туркменистана обсуждают права и обязанности журналистов

В Ашхабаде начал работу двухдневный учебный семинар по правам и обязанностям журналистов, организованный ОБСЕ при содействии МИД Туркменистана.

В центре внимания форума – вопросы разработки и проведения учебных курсов для журналистов в соответствии с «Национальным планом действий по правам человека в Туркменистане на 2016-2020 годы».

В специализированном тренинге принимают участие представители туркменских печатных и электронных СМИ, Национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана, а также судебных органов.

В ходе семинара будут рассмотрены международные стандарты свободы слова, право на поиск, получение и распространение информации, свободу выражения мысли, использование сведений из официальных источников и т. д. Особое внимание будет уделено вопросам использования судебной информации в журналистской практике.

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