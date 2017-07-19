Исполнительный комитет Азиады-2017 объявил о партнерстве с «Туркменскими авиалиниями»

Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам сообщил, что первый местный спонсор игр – Государственная служба «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии») присоединилась к играм «Ашхабад-2017» в качестве официального партнера.

Как подчеркнул председатель Исполнительного комитета по подготовке к V Азиатским играм Даянч Гулгельдиев, «Туркменховаеллары» сыграет важную роль в подготовке игр, предоставляя возможность осуществления международных транспортных услуг и высококачественный сервис международного аэропорта города Ашхабада.

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