Президент Грузии принял делегацию Туркменистана

В Тбилиси состоялась встреча президента Грузии Георгия Маргвелашвили и делегации Туркменистана, прибывшей в грузинскую столицу с визитом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили вопросы развития туркмено-грузинского межгосударственного сотрудничества. В рамках пребывания в Тбилиси, туркменская делегация встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, министром энергетики Илией Элошвили, а также провела в МИД Грузии очередной раунд политических консультаций.

В ходе встреч и консультаций стороны проанализировали состояние и перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам энергетики и транспорта. Стороны также отметили активную динамику роста двустороннего сотрудничества в области спорта, науки, культуры, образования и туризма.

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