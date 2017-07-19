В США прошла туркмено-американская бизнес-сессия

В Вашингтоне состоялась туркмено-американская бизнес-сессия, в ходе которой были определены новые подходы к реализации потенциала двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в бизнес-сессии принимали участие руководители и специалисты таких известных американских компаний, как Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar и других. В состав туркменской делегации вошли представители отраслевых министерств и ведомств страны, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Стороны провели презентации об условиях и возможностях взаимодействия, а также обменялись мнениями по ряду инвестиционных проектов. В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической области, энергетическом комплексе, транспортно-коммуникационном секторе, а также в сферах компьютерных технологий, машиностроения и сельского хозяйства.

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