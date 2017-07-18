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18.07.17 13:24

В Ашхабаде открылась выставка, посвященная хлебу

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка «Край белой пшеницы».

Знакомство с экспозицией сопровождается рассказом о том, как человек начал возделывать пшеницу и ячмень и выпекать хлеб из муки. В залах музея демонстрируются экспонаты, свидетельствующие о традициях землепашества у туркмен: старинные орудия труда земледельцев и мукомолов. В наши дни эти традиции в сочетании с возможностями новейшей техники, достижениями научной мысли легли в основу современной культуры земледелия.

Экспозицию украсили произведения народно-прикладного искусства, посвященные золотистому зерну и ароматному хлебу. 

 

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