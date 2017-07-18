В Ашхабаде открылась выставка, посвященная хлебу В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка «Край белой пшеницы». Знакомство с экспозицией сопровождается рассказом о том, как человек начал возделывать пшеницу и ячмень и выпекать хлеб из муки. В залах музея демонстрируются экспонаты, свидетельствующие о традициях землепашества у туркмен: старинные орудия труда земледельцев и мукомолов. В наши дни эти традиции в сочетании с возможностями новейшей техники, достижениями научной мысли легли в основу современной культуры земледелия. Экспозицию украсили произведения народно-прикладного искусства, посвященные золотистому зерну и ароматному хлебу. © TURKMENISTAN.RU, 2017