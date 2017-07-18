Международный институт океана проводит семинар в Туркменистане В Ашхабаде проходит учебный курс «Морское пространственное планирование», организованный Международным институтом океана (Iternational Ocean Institute) совместно с Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. Слушателями семинара стали специалисты из прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Это представители структур, работающие в сфере охраны окружающей среды, рыбного хозяйства, туризма, транспорта и разработки морских ресурсов. Интерактивный курс «Морское пространственное планирование» в рамках образовательной программы по устойчивому развитию и управлению Каспийским морем включает практические занятия. Особый акцент делается на вопросах координации интересов различных ведомств при работе в прибрежных зонах и море. © TURKMENISTAN.RU, 2017