В представительстве ООН в Туркменистане обсудили вопросы обеспечения прав человека

В представительстве ООН в Ашхабаде состоялось заседание за круглым столом, посвященное реализации «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2016-2020 годы».

Во встрече приняли участие представители Программы развития ООН (ПРООН), Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, а также депутаты туркменского парламента, работники ряда министерств, ведомств и общественных организаций страны.

На встрече было отмечено, что одним из ключевых направлений государственной политики Туркменистана является осуществление демократических преобразований, направленных на защиту интересов граждан страны, обеспечение их политических, экономических, социальных, культурно-гуманитарных прав и гражданских свобод.

Участники встречи отметили вклад межведомственной комиссии в имплементацию норм международного гуманитарного права в национальное законодательство и правоприменительную практику, а также обсудили предложения экспертов относительно реализации «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2016-2020 годы» и разработки системы его мониторинга.

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