На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана на прошедшей неделе зарегистрировано 27 сделок на 5 миллионов 242 тысячи долларов США. Так, предприниматели из Турции и Мальты закупили серу техническую производства госконцерна «Туркменгаз». Помимо этого, бизнесмены из России, ОАЭ, Турции и Грузии приобрели крашеные махровые изделия в ассортименте и пряжу хлопчатобумажную. На внутренний рынок туркменские бизнесмены купили продовольственную пшеницу на сумму более 535 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017