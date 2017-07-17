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17.07.17 09:35

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана на прошедшей неделе зарегистрировано 27 сделок на 5 миллионов 242 тысячи долларов США.

Так, предприниматели из Турции и Мальты закупили серу техническую производства госконцерна «Туркменгаз». Помимо этого, бизнесмены из России, ОАЭ, Турции и Грузии приобрели крашеные махровые изделия в ассортименте и пряжу хлопчатобумажную. На внутренний рынок туркменские бизнесмены купили продовольственную пшеницу на сумму более 535 тысяч манатов.

 

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