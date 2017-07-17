Президент Таджикистана встретился с делегацией Туркменистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с делегацией Туркменистана, посетившей Душанбе с визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость активизации деятельности межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, обеспечения постоянного диалога деловых кругов и государственных компаний, а также создания торговых домов.

На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия Туркменистана и Таджикистана в региональных и международных организациях по вопросам обеспечения безопасности, борьбы против международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, а также аспекты активного участия в нормализации ситуации в Афганистане.

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