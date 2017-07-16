В Душанбе состоялись туркмено-таджикские политические консультации, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества. Стороны отметили, что двусторонний политический диалог и договорно-правовая база межгосударственных отношений находятся на необходимом уровне.

Стороны также обсудили вопросы расширения партнерства в сферах торговли, энергетики, на транспорте, в науке, образовании, культуре и здравоохранении. По итогам встречи была подписана программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2018-2019 годы.

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