Во Франкфурте-на-Майне состоялся туркмено-германский бизнес-форум «Туркменистан – Германия: потенциал перспективного сотрудничества». Во встрече приняли участие делегация Туркменистана и более 90 представителей немецких предприятий, организаций и компаний, работающих в нефтегазовой сфере, химической промышленности, в области компьютерных технологий, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой индустрии.

Вместе с бизнес-форумом была организована выставка туркменской продукции и проведена презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в сентябре этого года в Ашхабаде.

На форуме была дана оценка экономическому потенциалу Туркменистана, проанализировано текущее состояние товарооборота между двумя странами, а также обсуждены меры для дальнейшего наращивания его объемов. Особое внимание было уделено инновационной составляющей экономических реформ, благоприятному инвестиционному климату в Туркменистане и выгодным условиям для деятельности в стране иностранных компаний.

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