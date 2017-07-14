Делегация Туркменистана посетила Узбекистан с рабочим визитом

Делегация МИД Туркменистана посетила Республику Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе визита туркменская делегация была принята президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. На встрече были обсуждены вопросы расширения практического сотрудничества между двумя странами, определения новых направлений и совместной реализации перспективных проектов, направленных на укрепление стратегического партнерства.

В рамках визита между внешнеполитическими ведомствами двух стран были проведены политические консультации, в ходе которых стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений между Туркменистаном и Узбекистаном в политической, экономической, социальной и культурно-гуманитарной областях, а также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Также состоялись встречи туркменской делегации с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Гуломжоном Ибрагимовым и сопредседателем совместной Туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техическому и культурному сотрудничеству, заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбаем Раматовым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе 13-го заседания комиссии в январе 2017 года. Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте.

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