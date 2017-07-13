Делегация Туркменистана посетила заводы компании John Deere в Германии

Специалисты ряда министерств и ведомств Туркменистана посетили заводы американской компании John Deere в германских городах Мангейм, Брухзаль и Цвайбрюккен, а также в Европейском центре технологий и инноваций в Кайзерслаутерне.

Компания John Deere является одним из давних и надежных партнеров туркменского АПК. Компания уже более 20 лет поставляет туркменским земледельцам современную сельскохозяйственную технику. Последний контракт с John Deer на 1350 единиц сельскохозяйственной техники был заключен в декабре прошлого года.

Помимо ознакомления с техническими и технологическими возможностями машиностроительных заводов, для туркменских специалистов были организованы обучающие тренинги по управлению техникой John Deere, а также презентация на тему «Сельскохозяйственный менеджмент».

Состоялась также встреча с руководителями европейского офиса John Deere, в ходе которой были обсуждены перспективы развития двустороннего партнерства. Представители компании озвучили предложение открыть в Туркменистане специализированный образовательный центр, оснащенный необходимым оборудованием для дистанционного обучения.

Тематика обучающих программ для инженерно-технических работников, механизаторов и студентов будет самой разнообразной. Она будет включать вопросы диагностики, технического обслуживания и ремонта техники, управления и наладки машин.

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