В Ашхабаде обсудили вопросы развития здравоохранения Туркменистана

В Ашхабаде состоялось совместное заседание межотраслевой рабочей комиссии по развитию здравоохранения Туркменистана. Во встрече, организованной Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, приняли участие представители научно-клинических центров, министерств и ведомств, администраций областей страны и города Ашхабада.

В ходе заседания были заслушаны отчеты о выполнении задач национальной стратегии развития здравоохранения, определенных в программе «Здоровье», Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Туркменистане на 2015-2017 годы» и в «Национальной программе здорового питания населения Туркменистана на 2013-2017 годы».

На заседании было отмечено, что одним из важных направлений уменьшения заболеваний является борьба с употреблением табака, пропаганда здорового питания, занятий физкультурой и спортом, а также работа по раннему выявлению заболеваний.

Участники заседания подчеркнули, что в Туркменистане эти меры дают наибольший эффект в сочетании с социальной политикой, важным аспектом которой является утверждение в обществе здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительного движения, современной инфраструктуры здоровья, которая, помимо медицинских учреждений, включает санаторно-курортную, спортивную и туристическую сферы.

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