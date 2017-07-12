Начался прием документов в учебные заведения Туркменистана Начался прием документов в высшие учебные заведения и средние профессиональные школы Туркменистана. В общей сложности в высшие учебные заведения страны в новом 2017-2018 учебном году планируется принять 8 тысяч 308 студентов, что на 1052 человека больше, чем в прошлом году. Прием документов в вузы в городе Ашхабаде и областных центрах, а также в средние профшколы педагогического, медицинского, культурного и финансово-экономического направления продлится по 26 июля, а вступительные экзамены пройдут с 30 июля по 22 августа. © TURKMENISTAN.RU, 2017