В столице Туркменистана открылся новый центр торговли и услуг

В Ашхабаде открылся новый центр торговли и услуг «Altyn zaman» («Золотая эпоха»). В четырехэтажном здании центра площадью около 3 тысяч квадратных метров, расположены специализированные магазины. Купить здесь можно практически все – товары хозяйственно-бытового назначения, строительные материалы, мебель, бытовую технику, ковровые изделия и многое другое.

В настоящее время сфера торговли в Туркменистане развивается высокими темпами. В Ашхабаде и регионах страны возводятся современные торговые центры, магазины и рынки, предоставляющие услуги высокого качества. Главная задача работников отрасли – обеспечить товарное изобилие.

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