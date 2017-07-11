Воздушный гимнаст из Туркменистана стал победителем циркового фестиваля «Голос Азии» Воздушный гимнаст из Туркменистана Парахат Оразлыев стал обладателем золотой награды юбилейного, X Международного фестиваля циркового искусства «Эхо Азии», прошедшего Астане. В фестивале принимали участие цирковые артисты из Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Монголии, России, Туркменистана, Египта, Монако, Узбекистана, Украины, Латвии и Китая. Парахат Оразлыев выступил с оригинальным номером в жанре воздушной гимнастики. Решением жюри ему было присуждено 1-е место и золотой кубок «За высокое исполнительское мастерство и профессионализм». Парахат также удостоился специального приза от Белорусского государственного цирка. © TURKMENISTAN.RU, 2017