В Туркменистане аккредитован посол Боснии и Герцеговины

Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Боснии и Герцеговины Кемала Муфтича.

В ходе встречи посол был проинформирован об особенностях внутренней и внешней политики Туркменистана. Акцент был сделан на социальных аспектах государственной политики. Дипломат был ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса, его ролью в жизни государства.

Кемал Муфтич подчеркнул стремление своей страны к налаживанию с Туркменистаном более тесного торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, в том числе по линии туризма и спорта.

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