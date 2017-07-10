В Ашхабаде к Азиаде-2017 готовят автобусные экскурсионные туры

В столице Туркменистана прошел тестовый рейс вечернего автобусного экскурсионного тура, который предполагается запустить для гостей Азиады-2017 в сентябре этого года.

В ходе поездки на комфортабельном туристическом автобусе экскурсанты смогут увидеть архитектурные достопримечательности туркменской столицы. О сегодняшнем дне и истории Ашхабада гостям расскажут гиды, специально подготовленные для работы на этих турах.

К началу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам туркменская столица преобразилась – благоустроены городские кварталы, реконструирована дорожно-транспортная сеть, что позволило оптимизировать транспортные потоки. Ожидается, что в дни соревнований будут запущены также вертолетные экскурсионные туры.

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