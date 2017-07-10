В Берлине прошла презентация Азиады-2017

Дипломатическое представительство Туркменистана в Федеративной Республике Германия провело презентацию V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым видам спорта в Ашхабаде.

Гостями туркменского посольства в это день стали представители министерств и ведомств ФРГ, дипломатический корпус из посольств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, представители предпринимательских объединений, немецких фирм и банков, общественных и культурных организаций, туркменской диаспоры ФРГ, туркменские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Германии, а также журналисты ряда печатных и электронных изданий.

Перед собравшимися выступили глава туркменской дипломатической миссии в Германии Тойлы Атаев, представитель спортивной науки Берт Раушенбах, а также тренер по международному конному спорту и член Ассоциации ахалтекинских коневодов Катерина Якоб.

Участникам презентации было подробно рассказано о проведенных в Туркменистане в рамках подготовки к Азиаде международных соревнованиях, а также о ходе подготовки к проведению Азиады-2017. Гостям была представлена символика игр, талисман и логотип Азиады.

Берт Раушенбах рассказал о предпринимаемых в Туркменистане усилиях по целенаправленному развитию профессионального спорта, в том числе с использованием современных и научно обоснованных методов подготовки спортсменов. Катерина Якоб рассказала гостям о развивающихся видах конного спорта в Туркменистане и успешных выступлениях туркменской команды по конному спорту в международных соревнованиях.

Участники встречи высоко оценили уровень подготовки туркменской стороны к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым видам спорта.

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