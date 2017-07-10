|10.07.17 09:18
|
В Туркменистане упразднен госконцерн «Туркменнефтегазстрой»
В целях совершенствования деятельности нефтегазовой отрасли Туркменистана упразднен государственный концерн «Türkmennebitgazgurluşyk» («Туркменнефтегазстрой»). Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ определяет правопреемником упраздненного ведомства государственный концерн «Türkmengaz» («Туркменгаз»). «Туркменгазу» предписано совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в Кабинет министров Туркменистана предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного указа.
© TURKMENISTAN.RU, 2017