В Туркменистане упразднен госконцерн «Туркменнефтегазстрой» В целях совершенствования деятельности нефтегазовой отрасли Туркменистана упразднен государственный концерн «Türkmennebitgazgurluşyk» («Туркменнефтегазстрой»). Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документ определяет правопреемником упраздненного ведомства государственный концерн «Türkmengaz» («Туркменгаз»). «Туркменгазу» предписано совместно с Министерством юстиции в месячный срок представить в Кабинет министров Туркменистана предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного указа. © TURKMENISTAN.RU, 2017