|10.07.17 08:04
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 54 сделки
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 54 сделки на 89 миллионов 728 тысяч долларов США.
Предприниматели из Швейцарии, ОАЭ и Афганистана закупили осветительный и авиационный керосин, автобензин, дизельное топливо и топочный мазут, произведённые на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТНКПЗ). Технический углерод и хлористый калий производства ГК «Туркменхимия» стали предметом сделок бизнесменов из США и Турции.
Помимо этого, коммерсантам из России и Турции реализованы хлопчатобумажная пряжа, хозяйственная вата и текстильные отходы. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен производства ТКНПЗ на сумму 23 миллиона 520 тысяч манатов.
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