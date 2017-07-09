Туркменистан установил дипломатические отношения с Республикой Джибути

В городе Эр-Рияде, в здании посольства Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия, прошла официальная церемония подписания протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Джибути. Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, документ был подписан на уровне глав дипломатических представительств двух стран, аккредитованных в саудовской столице.

Участники церемонии подчеркнули важность дальнейшего расширения политико-дипломатических и экономических связей между двумя странами, выразив обоюдную уверенность в том, что подписанный сторонами документ придаст новый импульс развитию двухсторонних отношений.

Стороны дали высокую оценку нынешнему уровню взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, в первую очередь ООН и Организации исламского сотрудничества, подчеркнув общность взглядов на вопросы укрепления мира и устойчивого развития.

Особое внимание в ходе встречи было уделено налаживанию сотрудничества в сфере культуры и спорта, организации совместных мероприятий и взаимного участия делегаций в мероприятиях, проводимых в обеих странах.

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