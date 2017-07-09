Совет старейшин Туркменистана состоится в октябре Очередной Совет старейшин Туркменистана состоится 9 октября 2017 года в этрапе (районе) Ак бугдай Ахалского велаята (области). Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В тексте документа отмечается, что Совет старейшин созывается в соответствии с демократическими принципами и традициями туркменского общества, а также в целях использования богатого жизненного опыта старейшин в укреплении единства народа, в совместном обсуждении и решении актуальных вопросов государственного строительства. © TURKMENISTAN.RU, 2017