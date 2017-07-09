Рост ВВП в Туркменистане за 6 месяцев составил 6,4 процента

Темп роста валового внутреннего продукта в Туркменистане за первое полугодие 2017 года составил 6,4 процента. Об этом на расширенном заседании правительства заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, возросли доходы государственного бюджета, что позволило на 9 процентов увеличить размеры средней заработной платы, а также в заданных параметрах сохранить стабильность национальная валюта – маната.

В стране ведется масштабное строительство объектов промышленного и социального назначения. Так, на сегодня возводится около 1900 крупных объектов общей стоимостью около 47 миллиардов долларов США. Из них почти 1800 объектов строят туркменские строители.

Глава государства также подчеркнул, что в первом полугодии текущего года в Туркменистане в эксплуатацию были сданы 59 крупных объектов, жилые дома, в том числе повышенной комфортности, общей площадью 632 тысячи 500 квадратных метров. Стоимость этих сооружений составляет в совокупности около 2 миллиардов долларов США.

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