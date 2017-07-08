Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства произвел кадровые назначения. Глава государства освободил Алладурды Атаева от должности председателя Национального космического агентства при президенте Туркменистана в связи с выходом на пенсию. Новым главой туркменского космического ведомства назначен Ашыр Гараев, ранее занимавший должность заместителя министра связи Туркменистана. Мухамметгулы Мухаммедов освобожден от должности министра финансов Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем туркменского Минфина назначен Гочмырат Мырадов, занимавший должность замминистра финансов. Президент Туркменистана освободил Чары Атаева от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе и как скомпрометировавшего себя в качестве руководителя. Постановлением главы государства временное исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Туркменистана возложено на замминистра Чарыяра Ахмедова. © TURKMENISTAN.RU, 2017