|08.07.17 09:33
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Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве
Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства произвел кадровые назначения.
Глава государства освободил Алладурды Атаева от должности председателя Национального космического агентства при президенте Туркменистана в связи с выходом на пенсию. Новым главой туркменского космического ведомства назначен Ашыр Гараев, ранее занимавший должность заместителя министра связи Туркменистана.
Мухамметгулы Мухаммедов освобожден от должности министра финансов Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем туркменского Минфина назначен Гочмырат Мырадов, занимавший должность замминистра финансов.
Президент Туркменистана освободил Чары Атаева от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе и как скомпрометировавшего себя в качестве руководителя. Постановлением главы государства временное исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Туркменистана возложено на замминистра Чарыяра Ахмедова.
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