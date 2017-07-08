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08.07.17 09:33

Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства произвел кадровые назначения.

Глава государства освободил Алладурды Атаева от должности председателя Национального космического агентства при президенте Туркменистана в связи с выходом на пенсию. Новым главой туркменского космического ведомства назначен Ашыр Гараев, ранее занимавший должность заместителя министра связи Туркменистана.

Мухамметгулы Мухаммедов освобожден от должности министра финансов Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем туркменского Минфина назначен Гочмырат Мырадов, занимавший должность замминистра финансов.

Президент Туркменистана освободил Чары Атаева от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе и как скомпрометировавшего себя в качестве руководителя. Постановлением главы государства временное исполнение обязанностей министра строительства и архитектуры Туркменистана возложено на замминистра Чарыяра Ахмедова. 

 

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