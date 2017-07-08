В Туркменистане с 1 января 2018 года повысят заработную плату на 10 процентов

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о повышении в Туркменистане с 1 января 2018 года на 10 процентов размера заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий.

Согласно документу, прибавку с нового года получат работники учреждений, хозрасчетных предприятий и организаций, финансируемых из бюджета, а также пенсионеры, получатели государственных пособий, студенты и слушатели.

Минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны установлен в размере 1169 манатов в месяц, а минимальный размер пенсий тружеников тыла – в размере 343 маната в месяц. Базовая величина для определения минимального размера пенсий установлена в размере 279 манатов, а базовая величина для исчисления государственных пособий – в размере 266 манатов. Минимальный размер заработной платы по Туркменистану составит 715 манатов.

Президентский указ предписывает провести увеличение размеров заработной платы за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, привлечения неиспользованных внутренних резервов.

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