Туркменистан и Бразилия обсудили вопросы экономического сотрудничества

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республикой Бразилия в Туркменистане (с резиденцией в г. Астана) Деметрио Буэно Карвальо.

Как сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства, бразильская делегация прибыла в Ашхабад для участия в работе круглого стола с участием представителей бразильских компаний.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику развития отношений между двумя странами. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономических связей.

В этой связи бразильская сторона выдвинула ряд предложений по дальнейшему углублению экономического сотрудничества. Среди перспективных направлений взаимодействия были названы сельское хозяйство, транспорт и связь. Стороны также отметили заинтересованность в развитии отношений сферах образования, спорта и туризма.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Обсуждая нынешнее состояние политико-дипломатического взаимодействия, стороны отметили положительный итог совместной работы в рамках международных организаций.

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