В Туркменистане аккредитован посол Буркина-Фасо

Председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Буркина-Фасо в Туркменистане Антуана Сомда.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был проинформирован об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана, социально-экономических преобразованиях, проводимых в стране. Особый акцент был сделан на реформах в сферах науки и образования, спорта и туризма.

В свою очередь посол отметил стремление своей страны к активизации взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. В качестве приоритетных сфер сотрудничества были названы сельское хозяйство, торговля, перерабатывающая и текстильная промышленность, а также развитие партнерства в сфере малого и среднего бизнеса.

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