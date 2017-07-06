Студенты-медики из Туркменистана проходят практику в Белоруссии

Группа старшекурсников лечебного факультета Туркменского медицинского университета проходит практику в Белорусском государственном медицинском университете в рамках договора об академическом и научном сотрудничестве двух вузов, подписанного в 2012 году.

Практиканты знакомятся с особенностями учебного процесса и деятельностью структурных подразделений белорусского медицинского университета. Будущие медики постигают профессиональные секреты, посещая учебные центры, лаборатории, занятия и операционные «мастер-классы» от ведущих преподавателей и практикующих врачей. В ходе встреч стороны обсуждают вопросы повышения квалификации, проведения совместных исследований, подготовки научных трудов.

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