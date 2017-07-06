Президенты Туркменистана и Турции провели телефонные переговоры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

Главы Туркменистана и Турции подчеркнули стратегический, конструктивный характер межгосударственного диалога, наглядным свидетельством чему являются регулярные встречи и контакты на высшем уровне. Лидеры двух стран обменялись мнениями о перспективах двустороннего партнерства на его ключевых направлениях.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Была подтверждена приверженность Туркменистана и Турции консолидации усилий в целях обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия.

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