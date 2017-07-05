В столице Туркменистана открылась выставка товаров КНР

В Ашхабаде впервые открылась Универсальная выставка товаров Китайской Народной Республики.

В специализированном смотре принимают участие около семидесяти компаний и фирм, представляющих промышленный потенциал различных регионов Китая. Среди участников – «Первая китайская автомобильная корпорация» (FAW), «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC), производитель оборудования для нефтегазовой отрасли компания Jeren, Huawei – крупнейший партнер в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, а также корпорация ТВEA Group – мировой лидер в производстве электронных трансформаторов для систем энергоснабжения, поставляемых в Туркменистан.

В выставочном зале Торгово-промышленной палаты свои стенды развернули производители электроэнергетического оборудования, строительных материалов, беспилотных летательных аппаратов для нужд сельского хозяйства, мебели, текстиля, ковров и других товаров.

Отдельный раздел выставки представил продукцию пищевой отрасли КНР, производимой на основе передовых научных технологий и национальных культурных традиций китайского народа.

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