Туркменистан поддержал ряд важных документов ООН по правам человека

По результатам состоявшейся в Женеве 35-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) государствами-участниками был принят ряд документов ООН, том числе и совместное заявление от имени региональной группы стран Азии и Тихого океана СПЧ ООН на тему «Об издержках насилия в отношении женщин и девочек» (Joint statement on the costs of violence against women and girls), а также резолюция Генеральной ассамблеи ООН на тему «Равное осуществление права на образование каждой девушкой» (Realizing the equal enjoyment of the right to education by every girl), по которым Туркменистан выступил в качестве соавтора данных документов.

В комментарии МИД Туркменистана к этому событию отмечается, что соавторство Туркменистана по принятым на 35-й сессии СПЧ ООН документам является продолжением действий туркменского правительства в рамках реализации ранее утвержденных в стране Национальных планов действий по правам человека в Туркменистане на 2016-2020 годы, а также по гендерному равенству на период 2015-2020 годы.

